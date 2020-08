Elezioni regionali: Forum famiglie Marche, ai candidati presidenti proposte per sostenere natalità, adozione, affido e madri lavoratrici

In vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre, il Forum delle associazioni familiari delle Marche – 26 associazioni che si occupano con sfumature diverse di tematiche familiari – ha lanciato una serie di proposte a tutti i candidati presidenti.

Si tratta di misure precise, alla portata dell’amministrazione regionale, a partire ad esempio dalla costituzione di un’Agenzia regionale per la famiglia e la natalità, alle dirette dipendenze del presidente della Regione, con fondi propri e con compiti di coordinamento degli assessorati su famiglia e natalità, passando per il “bonus famiglia a sostegno della natalità”, ovvero un contributo economico per il periodo della gestazione e della prima cura, includendo le famiglie che adottano un figlio o che si aprono all’affido familiare, e per la previsione di un contributo economico dalla nascita per tutti i nati e residenti nella Regione Marche, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, in proporzione al fattorefFamiglia, per arrivare ad agevolazioni sull’Irap alle aziende che prevedono premi per la nascita di un figlio e/o alle madri lavoratrici, aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legge per i periodi pre e post parto fino al primo anno di vita del bambino.

“Nel documento, presentato a tutti i candidati presidenti – sottolinea il presidente del Forum Marche, Paolo Perticaroli – ci sono, inoltre, tante altre, interessanti, proposte, che sono scaturite dalla nostra esperienza ma sono anche uno dei frutti migliori della ricerca sulla denatalità nella Regione, che abbiamo promosso nei mesi passati, curata dall’Università di Urbino e finanziata dal Consiglio regionale delle Marche. Le nostre indicazioni non si basano sulla logica di un banale e inutile ‘chiedere’ al politico di turno, in vista del voto, ma sulla consapevolezza che le elezioni possono essere un momento propizio di riflessione profonda sul ruolo fondamentale che le famiglie svolgono nella società, attraverso alcune principali funzioni, come quelle procreative, educative, assistenziali, solidali, di coesione sociale e di trasmissione culturale”.