“A Sua Immagine”: 29 e 30 agosto. Ostia Antica, dove la storia incontra il sacro, speciale sant’Agostino e il Vangelo della domenica con don Patriciello

Sulle tracce di san Pietro e san Paolo, come pure di sant’Agostino. Questa settimana “A Sua Immagine” su Rai Uno, nelle puntate del 29 e 30 agosto, ci racconta il sito di Ostia Antica, a Roma, tra memoria storica e echi del sacro; ancora, lo speciale domenicale è dedicato alla figura di sant’Agostino; puntuale poi il momento dedicato al commento del Vangelo in compagnia di don Maurizio Patriciello. “A Sua Immagine” è un programma realizzato dalla Rai e dalla Conferenza episcopale italiana, firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani, che vede alla conduzione Lorena Bianchetti.

Le puntate nel dettaglio. “Ostia Antica: Sulle tracce di sant’Agostino e dei primi cristiani” è il titolo dell’appuntamento di “A Sua Immagine” su Rai Uno, sabato 29 agosto alle ore 16.45. Lorena Bianchetti visita Ostia Antica, parco archeologico di Roma tra più importanti al mondo; con lei ci sono don Andrea Lonardo del Vicariato di Roma e l’archeologa Flora Panariti. Come Pompei, Ostia Antica è custode della memoria del passato, dei sentieri della storia e delle manifestazioni del sacro, come il passaggio di san Pietro e san Paolo come pure di sant’Agostino e sua madre santa Monica.

Alle ore 17.05 “Le ragioni della speranza”, spazio di “A Sua Immagine” dedicato al commento del Vangelo della domenica: questa settimana don Maurizio Patriciello ci accompagna dentro l’Istituto Pascale di Napoli, in prima linea non solo nella lotta alle patologie oncologiche ma anche del Covid-19 al tempo della pandemia. Un viaggio accanto a medici, infermieri e personale sanitario, tra impegno professionale e prossimità verso pazienti e loro familiari.

Alla figura di sant’Agostino è dedicata la puntata talk domenicale di “A Sua Immagine”, il 30 agosto alle ore 10.30 in diretta su Rai Uno. Nello studio Rai di Saxa Rubra, con la conduttrice Lorena Bianchetti ne parlano i teologi don Armando Matteo e Marco Tibaldi. Nel corso della puntata verrà data poi, come di consueto, la linea alla Santa Messa, alle 10.55 sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica viene trasmessa dalla Chiesa Santa Maria Maggiore in Acquaviva delle Fonti (BA), per la regia tv di Simone Chiappetta e il commento di Orazio Coclite. Chiude infine l’appuntamento con “A Sua Immagine” l’ascolto e il commento dell’Angelus di Papa Francesco, alle ore 12 da piazza San Pietro.