Diocesi: Padova, a settembre torna la rassegna di musica sacra “In principio”. Presentazione martedì 1°

Torna puntuale a settembre la rassegna di musica sacra “In principio”, giunta alla sua quarta edizione, che vede una stretta collaborazione tra Orchestra di Padova e del Veneto (Opv) e diocesi di Padova (Ufficio per la liturgia e parrocchie del centro storico).

La rassegna – che prevede anche in questa edizione tre appuntamenti musicali – il calendario, le modalità di partecipazione e le novità di quest’anno saranno illustrate nella splendida cornice del Battistero della cattedrale, i cui lavori di restauro sono in fase di completamento, durante la conferenza stampa in programma alle ore 11.45 di martedì 1 settembre. Si potrà accedere solo muniti di mascherina e rispettando le distanze come da misure di prevenzione vigenti.

Interverranno: Paolo Giaretta, vicepresidente Fondazione Opv; don Gianandrea Di Donna, direttore Ufficio per la liturgia della diocesi di Padova; Marco Angius, direttore musicale e artistico Opv. Sarà inoltre presente: mons. Maurizio Brasson, arciprete cattedrale di Padova.