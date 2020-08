Scuole paritarie: Fidae, il 29 agosto webinar su scuola cattolica tra passato e futuro. Intervengono anche i vescovi Pennisi (Monreale) e Lorefice (Palermo)

Si terrà il 29 agosto alle 9.30 il nuovo webinar dedicato alla “Scuola cattolica radicata nel passato, protesa verso il futuro” organizzato dalla Fidae in occasione dei 100 anni dell’Istituto Gonzaga di Palermo. Parteciperanno tra gli altri come relatori mons. Michele Pennisi, arcivescovo di Monreale; Elena Ugolini, preside del Liceo Malpighi di Bologna e membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Vitangelo Denora, presidente Fidae Sicilia – direttore generale dell’Istituto Gonzaga. Interverranno fra gli altri anche mons. Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo; Ernesto Diaco, direttore Unesu-Cei; Virginia Kaladich, presidente nazionale Fidae.

“Riprendiamo con i nostri webinar di formazione, in vista dell’apertura del nuovo anno scolastico, con ancora più slancio ed entusiasmo – ha dichiarato Kaladich –; festeggiare i 100 anni di un nostro istituto è un traguardo importante ed è anche un esempio di come, negli anni, le scuole cattoliche hanno saputo cogliere i segni dei tempi, con uno sguardo alla tradizione ma sempre alla ricerca di modalità nuove per trasmettere il sapere agli alunni di ogni epoca”.