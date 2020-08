Diocesi: Biella, il 30 agosto messa con il vescovo Farinella per la riapertura della basilica di Oropa

Domenica 30 agosto 2020 la basilica superiore di Oropa riapre al culto: la sacra effigie della Madonna Nera unirà in un unico momento di fede la riapertura della chiesa dopo quattro anni di restauri e la ripresa del cammino verso la quinta centenaria Incoronazione. Alle 15, la statua della Madonna — traslata anticipatamente dal Sacello in pieno accordo con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – “aprirà” il portale maggiore, entrerà nella basilica superiore per essere poi collocata sotto il ciborio. Il vescovo di Biella, mons. Roberto Farinella, presiederà la Messa. Alla celebrazione, all’interno della basilica, potranno assistere 600 persone. Ciò grazie alle speciali disposizioni emanate dal sindaco di Biella in accordo con le normative vigenti. Ma verrà diffusa anche in diretta televisiva e streaming e avrà un’animazione musicale appositamente allestita. Alle 17, fino alle 21, la riapertura delle porte della basilica superiore e l’omaggio dei fedeli alla Madonna di Oropa con un percorso devozionale di fronte alla sacra effigie. Infine, alle 21, la preghiera mariana. La statua della Madonna Nera verrà riaccompagnata in basilica antica con una solenne fiaccolata.