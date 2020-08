Scuola: Unicef e Ericsson, siglata partnership globale per mappare la connettività Internet

Mappare la connettività Internet delle scuole entro la fine del 2023 identificare i gap tra 35 Paesi. Questo l’obiettivo della partnership a livello globale a cui hanno dato vita Unicef e Ericsson, nell’ambito di “Giga”, iniziativa lanciata lo scorso anno e guidata da Unicef e dall’Unione internazionale delle telecomunicazioni (Itu) al fine di connettere ogni edificio scolastico a Internet. “Mappare il panorama della connettività delle scuole e delle relative comunità circostanti – spiega una nota – è un primo passo fondamentale per fornire a ogni bambino l’accesso a opportunità di apprendimento digitali”. Ericsson è il primo partner privato a impegnarsi in questo progetto per un valore di diversi milioni di dollari.

Secondo l’Itu, attualmente 360 milioni di giovani non hanno accesso a Internet. Questo si traduce in situazioni di esclusione, minori risorse per l’apprendimento, opportunità limitate per i bambini e i giovani più vulnerabili di realizzare il proprio potenziale. Una migliore connettività aumenterà l’accesso alle informazioni, alle opportunità e alla scelta, consentendo a generazioni di bambini in età scolare di poter plasmare il proprio futuro.

“L’aumento del divario digitale è una delle tante disuguaglianze che la pandemia generata da Covid-19 ha messo in evidenza”, ha affermato Charlotte Petri Gornitzka, Deputy executive director Partnerships di Unicef. “La chiusura delle scuole, insieme a opportunità limitate o inesistenti per l’apprendimento a distanza, ha sconvolto l’insegnamento in tutto il mondo”, ha aggiutno, evidenziando che “la nostra partnership con Ericsson ci avvicinerà alla possibilità di offrire a ogni bambino e ragazzo l’accesso alle opportunità di apprendimento digitale”.

La partnership Unicef-Ericsson contribuirà anche al progetto “Generation Unlimited Global Breakthrough on Digital Connectivity” che intende fornire ai giovani competenze digitali, in modo che possano partecipare pienamente e in modo significativo all’economia digitale. Inoltre, la partnership sostiene la recente Covid-19 Agenda for Action dell’Unicef in cui l’organizzazione ha chiesto un’azione globale per consentire ai bambini di continuare ad apprendere, richiedendo quindi la connettività Internet nelle aree rurali e remote, da considerare come una priorità.