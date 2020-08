Diocesi: Albano, a Sacrofano in corso primo turno settimane residenziali di aggiornamento per vescovo e sacerdoti

(Foto: diocesi di Albano)

È in corso dal 24 al 28 agosto, presso la Fraterna Domus di Sacrofano, il primo turno delle settimane residenziali di aggiornamento per il vescovo e i sacerdoti del presbiterio diocesano di Albano: un appuntamento fisso a inizio del nuovo anno pastorale, inserito nel calendario della formazione permanente del clero. Il secondo turno, nel medesimo posto, si svolgerà dal 7 all’11 settembre.

L’obiettivo della formazione, in continuità con il progetto pastorale diocesano, è proseguire la riflessione avviata negli incontri vicariali, tenuti nelle scorse settimane, dal vescovo Marcello Semeraro con i sacerdoti della diocesi, indirizzandola verso scelte condivise di rinnovamento pastorale che tengano conto dell’attuale situazione.

Lo stesso mons. Semeraro introduce i lavori di entrambe le settimane e guiderà le mattinate di ritiro spirituale. Ad accompagnare la riflessione saranno fra Paolo Benanti Tor, teologo, che aiuterà i sacerdoti a comprendere meglio il valore e il significato dei mezzi di comunicazione e il loro utilizzo in chiave pastorale, e due formatori del Centro studi Missione Emmaus: Fabrizio Carletti (già relatore nella terza serata del convegno diocesano 2019) e Stefano Bucci, che condurranno alcuni incontri in stile laboratoriale sul rinnovamento pastorale in situazione di emergenza sanitaria.