Papa Francesco: ai promotori della rassegna “Ascoltare, Leggere, Crescere”, “apprezzamento per contributo a costruzione società più umana e fraterna”

“In occasione della 14a edizione dell’evento culturale dal titolo ‘Ascoltare, Leggere, Crescere” Rassegna d’Incontri con l’Editoria Religiosa, che avrà luogo a Pordenone, il Sommo Pontefice, spiritualmente vicino, esprime apprezzamento per l’iniziativa in parola e per l’impegno profuso nella diffusione dell’attività delle principali realtà editoriali di settore, quale occasione privilegiata per un più originale contributo offerto per la costruzione di una società più umana e fraterna, nella comune consapevolezza del ruolo e delle responsabilità di ciascuno nel momento presente. Papa Francesco, mentre invoca abbondanti doni celesti per un fecondo cammino sulla via del bene, per intercessione della Beata Vergine Maria, di cuore invia ai promotori, come pure a tutti coloro che seguono tale evento attraverso le reti televisive, l’implorata benedizione apostolica”. E’ quanto si legge nel messaggio inviato dal Pontefice, a firma del cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, ai promotori e ai partecipanti della nuova edizione della rassegna “Ascoltare, Leggere, Crescere” – promossa da Associazione Eventi di Pordenone – che si svolgerà quest’anno dal 25 settembre al 5 ottobre prossimi con appuntamenti in streaming on line e diffusione nelle reti televisive locali e nazionali.

La conferenza stampa di presentazione dell’evento si svolgerà martedì 22 settembre, alle 11.30, nel Parco del Seminario vescovile di Pordenone, alla presenza del vescovo Giuseppe Pellegrini, che illustrerà il programma alla stampa presente ed alle testate e reti televisive collegate da remoto.