Bielorussia: Knape (Consiglio d’Europa), “desiderio del popolo di democrazia e urgente necessità di dialogo tra cittadini e autorità”

(Foto SIR/Consiglio d'Europa)

“Gli eventi in Bielorussia dopo le elezioni presidenziali hanno portato alla ribalta il desiderio del popolo di un cambiamento democratico nel Paese e l’urgente necessità di dialogo tra cittadini e autorità”. Il presidente del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa, Anders Knape, ha rilasciato la seguente dichiarazione sulla situazione in Bielorussia. “Negli ultimi anni, il Congresso ha proseguito la sua cooperazione con la Bielorussia volta a migliorare l’autogoverno locale nel Paese, poiché siamo convinti che le riforme democratiche debbano necessariamente comportare il decentramento del potere a livello locale e regionale e una maggiore partecipazione dei cittadini al governo delle loro comunità”. Il Congresso, afferma, “continuerà a sostenere la democratizzazione in Bielorussia”, sottolineando “l’importanza di creare un ambiente basato sulla fiducia dei cittadini e sull’impegno della società civile nel processo decisionale. Siamo pronti a portare la nostra esperienza al fine di migliorare il quadro legislativo del Paese, alla luce della Carta europea dell’autonomia locale e del suo Protocollo aggiuntivo sul diritto dei cittadini di partecipare agli affari delle autorità locali”.