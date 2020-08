Coronavirus Covid-19: Brasile, tre ventilatori e un ecografo donati dal Papa all’ospedale Don Orione di Tocantinópolis

“È un grande onore per noi ricevere la donazione inviata da Papa Francesco”: lo ha detto l’amministratore delegato dell’ospedale Don Orione, padre Jarbas Asunciàn Serpa, in Brasile. Nello Stato del Tocantins, l’istituzione è una delle principali unità di trattamento di Covid-19, con letti clinici e in terapia intensiva che servono anche il Sistema sanitario unificato (Sus). “Questa apparecchiatura contribuirà in modo molto significativo alla cura del paziente, specialmente di quelli più gravi”, ha osservato il direttore.

Per aiutare il Brasile nella lotta alla pandemia di Covid-19, Papa Francesco ha inviato forniture mediche al Paese (così come a numerose altre nazioni), tra cui 18 ventilatori polmonari e sei dispositivi a ultrasuoni. L’attrezzatura è stata destinata a 8 ospedali religiosi del territorio brasiliano. Nella diocesi di Tocantinópolis, è stato coinvolto nella donazione l’ospedale Don Orione. La cerimonia di consegna si è svolta domenica scorsa, 23 agosto. Proveniente dall’Italia, l’emissario di Papa Francesco, Paolo Taccone, ha consegnato all’ospedale tre ventilatori polmonari all’avanguardia e un ecografo portatile. Il medico è un rappresentante di Hope onlus, un’organizzazione di aiuti umanitari senza scopo di lucro e interventi di sviluppo sostenibile in campo sanitario ed educativo.

La donazione è avvenuta attraverso la diocesi di Tocantinópolis, in dialogo con il nunzio apostolico in Brasile, Giovanni D’Aniello, come ha spiegato il vescovo Giovane Pereira de Melo.

“Che questo gesto di solidarietà cristiana e carità di Papa Francesco aiuti davvero le persone più povere e bisognose assistite dall’ospedale Don Orione”, ha aggiunto dom Pereira.