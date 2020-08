Germania: vescovi tedeschi invitano i fedeli alla colletta per le vittime del Covid-19

I vescovi tedeschi rivolgono un appello per la colletta di solidarietà della Chiesa cattolica in Germania in favore di coloro che soffrono per la pandemia del Covid-19. La colletta si terrà in occasione della “Domenica di preghiera e solidarietà” del 6 settembre, e l’appello verrà letto durante tutte le funzioni religiose del prossimo fine settimana. Nell’appello i vescovi scrivono: “La pandemia tiene ancora il mondo saldamente sotto la sua minaccia. Ovunque le persone hanno paura di contrarre il virus. Le infezioni hanno conseguenze di vasta portata. Il decorso della malattia varia e per alcuni sono circostanze fatali”. E sottolineano che “le persone anziane hanno maggiori probabilità di essere vittime della malattia, ma anche i bambini ne sono colpiti. Allo stesso tempo, il coronavirus minaccia la vita pubblica”. Per questo “anche come Chiesa siamo colpiti: una vita comunitaria vivace è difficilmente possibile e le funzioni possono essere celebrate solo in misura limitata. Tutto questo ci preoccupa moltissimo. Prendiamo parte ai bisogni e ai timori innescati dalla pandemia e stiamo aiutando a superare la crisi con il nostro impegno”.

Tuttavia, la situazione in altre parti del mondo è molto più drammatica che in Germania. “La Chiesa non ignora le sofferenze in America Latina, Africa, Asia ed Europa dell’Est, ed è stata chiamata ad aiutare”. Pertanto, la Conferenza episcopale tedesca, insieme alle diocesi, alle organizzazioni di soccorso della Chiesa universale e agli ordini religiosi, chiama i fedeli “a pregare per coloro che soffrono in tutto il mondo. Chiediamo anche una generosa donazione per gli aiuti alla Chiesa mondiale contro il Covid-19 con la raccolta o in altri modi”.