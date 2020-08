Diocesi: mons. Bonanno (San Marco Argentano-Scalea), “la festa in onore della Madonna del Pettoruto si svolgerà con sobrietà” per il Covid-19

“La festa in onore della Madonna del Pettoruto si svolgerà quest’anno con particolare sobrietà per i motivi ormai noti. È raccomandata quindi l’osservanza delle norme vigenti per le celebrazioni liturgiche, all’interno o all’esterno delle nostre chiese”. Lo ha disposto mons. Leonardo Bonanno, vescovo di San Marco Argentano-Scalea, in vista della festa di Maria Santissima del Pettoruto, venerata nel santuario di San Sosti (Cs). “I sacerdoti, i religiosi, i seminaristi e i fedeli laici sono invitati a venerare la Madonna alternandosi durante i giorni della novena dal 29 agosto al 6 settembre; alle ore 17.30 è previsto il S. Rosario, a cui seguirà la celebrazione eucaristica”, ha precisato il presule. Non saranno eseguiti fuochi d’artificio, né sarà invitata la banda musicale, mentre vengono raccomandati i canti popolari mariani e il suono dei tradizionali organetti, tramite alcuni volontari che garantiranno lo svolgimento ordinato dei momenti comunitari. Mons. Bonanno augura “a tutti, sacerdoti e laici, di poter vivere nell’interiorità e con la preghiera questo importante appuntamento mariano della diocesi per ottenere dalla Santa Vergine l’intercessione e le grazie di cui abbiamo bisogno”. La Madonna del Pettoruto verrà celebrata il 7 settembre con la messa solenne presieduta da mons. Bonanno.