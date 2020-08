Diocesi: mons. Orofino (Tursi-Lagonegro) agli universitari, “non temete di offrire una testimonianza invidiabile”

“Non temete di offrire una testimonianza invidiabile, che merita una ammirazione particolare. L’università è la sorgente del nostro protagonismo attuale e futuro. Vogliamo scommettere con voi, vogliamo fidarci di voi e coltivare, custodire un rapporto di amicizia e di fraternità con voi, carissimi amici”. Lo ha affermato ieri il vescovo di Tursi-Lagonegro, mons. Vincenzo Orofino, incontrando gli studenti universitari della diocesi che si sono ritrovati al santuario della Madonna del Pollino in San Severino Lucano. “Il Signore ci chiama a realizzarci e a vivere le esperienze di ogni giorno perché vuole solo il nostro bene e desidera che la vita delle sue creature corrisponda al suo progetto”, ha sottolineato il vescovo. “Tutto è per noi, tutto quello che è puro, giusto, santo, bello, degno di vera gloria, tutto questo è cristiano ed è per il cristiano, è per noi”, ha evidenziato mons. Orofino che ha invitato gli studenti a non mettere da parte anche la possibilità di stuzzicare gli altri suscitando santa invidia o vivendo da dispettosi.

Dal vescovo e da don Antonio Donadio, responsabile della Pastorale universitaria, l’invito agli universitari di cercarsi, ritrovarsi e coltivare relazioni significative e costruttive anche nei luoghi in cui si porta avanti il percorso di studi, bella fraternità e con grande disinvoltura.