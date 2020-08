Santità: mons. Raspanti (Acireale), “percorso che fa uscire il vivere umano dai suoi anestetici”

“Il percorso della santità è integralmente opera dello Spirito Santo. Sostiene i cristiani nello sforzo quotidiano di acquisire le virtù, di obbedire alla legge divina. Lo Spirito inventa e costruisce i nuovi modelli di santità”. Lo dice il vescovo di Acireale, mons. Antonino Raspanti, in un videomessaggio su “La santità oltre i limiti umani”. Riflettendo sul contributo della persona umana in questi percorsi, il presule spiega che “lo Spirito è capace di unire la forza e l’intelligenza divina con l’ingegno e la volontà dell’animo umano”. “Spesso noi temiamo che il percorso di santità, che è stato descritto come abbandono a Dio, spogliazione di sé, esercizio faticoso delle virtù, possa significare perdita delle emozioni e dei sentimenti di cui l’animo umano è capace”. Il vescovo fuga questo dubbio: “Se Dio è nostro creatore, è impensabile che voglia mortificare la minima parte di noi stessi”. Da mons. Raspanti l’invito a riconoscere che “la potenza divina risalta di più dove la componente umana è esaltata”. “La santità è un percorso che fa uscire il vivere umano dai suoi anestetici”.