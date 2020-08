Editoria: i finalisti del Concorso letterario nazionale alla memoria dei Vigili del fuoco caduti in servizio nel 2019

Arriva alla fase finale il primo Concorso letterario nazionale organizzato dal corpo nazionale dei Vigili del fuoco, tramite la Biblioteca tecnica della direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, intitolato alla memoria di Antonio Dell’Anna, Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo, i quattro Vigili del fuoco caduti in servizio nel 2019. I racconti inediti, scritti da appartenenti al corpo anche in pensione o dai loro familiari, sono stati esaminati dopo la data ultima di consegna fissata al 15 marzo 2020, ricavandone i dieci nomi dei finalisti dai quali usciranno i tre vincitori, comunicati durante la cerimonia di premiazione di metà settembre prossimo. Questi i nomi dei finalisti in ordine alfabetico: Blangiforti Carlo; Campolo Filomena; Conte Anna Vita; Ferro Pietro; Grazioli Anna; Lupidi Francesca; Pasini Franco; Pipitone Luigi; Rossi Yuri; Simonetti Luigi.