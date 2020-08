Malawi: le Pom avviano programmi televisivi e radiofonici per formare giovani e bambini alla fede

Nell’ambito dei preparativi per la Giornata missionaria mondiale (Gmm) del prossimo 18 ottobre e che offre assistenza pastorale missionaria a bambini e giovani al tempo della pandemia Covid-19, le Pontificie Opere missionarie del Malawi, in collaborazione con la Commissione pastorale nazionale, Dipartimento di comunicazione nazionale della Conferenza episcopale di Malawi, Luntha Television e le radio cattoliche, hanno lanciato l’8 agosto una serie di programmi televisivi e radiofonici rivolti a bambini e giovani. Ne dà oggi notizia l’Agenzia Fides, riferendo che secondo il direttore delle Pom, p. Vincent Mwakhwawa, l’iniziativa nasce dalla “consapevolezza che bambini e giovani sono esclusi dalla cura pastorale durante questo periodo di pandemia Covid 19 e che il Santo Padre ci esorta a passare al digitale mentre ci prepariamo per la Giornata missionaria mondiale” del 18 ottobre.

“Da tempo – spiega il sacerdote – abbiamo ricevuto la richiesta di programmi che arricchiscano la fede sulla neonata Television Luntha, su Radio Maria Malawi e altre radio cattoliche, rivolti a bambini, tra i 5 e i 14 anni, e a giovani, tra i 15 e i 35. Con la chiusura delle scuole e delle attività della Chiesa, a seguito della dichiarazione della pandemia di coronavirus (Covid-19) come disastro nazionale da parte del capo dello Stato nel marzo 2020, i bambini e i giovani sono a casa e non possono andare in Chiesa regolarmente”. Su Luntha Tv i programmi catechistici missionari per i bambini saranno trasmessi ogni sabato dalle 8 alle 9 in Chichewa e dalle 9 alle 10 in inglese. Dalle 10 alle 11 per i giovani. Come follow up si terrà un quiz: ogni domenica dalle 13:30 alle 14:30 per i giovani; dalle 14:30 alle 15:30 per i bambini. Entrambi i quiz saranno svolti sia in lingua Chichewa che in inglese. I programmi sia per i bambini che per i giovani si chiamano “Impara la tua fede e vinci”. Formare bambini e giovani alla fede , motivandoli e premiandoli con “doni di alcuni articoli religiosi come rosari, Bibbie ed altro”, l’obiettivo dell’iniziativa, conclude p. Mwakhwawa.

La Gmm, istituita nel 1926 da Papa Pio XI, ha quest’anno come tema “Eccomi, manda me”. Il Malawi ha oltre 4 milioni di cattolici in 8 diocesi.