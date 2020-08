Belgio: Chiesa cattolica, in aumento costante il numero dei battesimi delle persone adulte. Quest’anno 305, 61 in più rispetto allo scorso anno

Questa domenica, 23 agosto, Narumol Chanassit (42 anni), suo figlio Niral (18 anni) e sua figlia Nicole (8 anni) saranno battezzati nella parrocchia Onze-Lieve-Vrouw Ter Sneeuw a Borgerhout. Sono tre delle 305 persone che saranno battezzate quest’anno nella Chiesa cattolica in Belgio. Si tratta di 61 battesimi di adulti in più rispetto allo scorso anno. Lo si legge in una nota della Conferenza episcopale del Belgio diffusa questa mattina. “Nella Chiesa cattolica del nostro Paese – si legge -, il numero di battesimi di adulti è in costante aumento da un decennio. Nel 2010 erano 143, cinque anni dopo 180 e quest’anno 305”. Il catecumeno (il candidato adulto al battesimo) segue generalmente un percorso di un anno prima del battesimo che generalmente si svolge durante la veglia pasquale, la sera o la notte di Pasqua. I neo battezzati partecipano quindi pienamente per la prima volta all’Eucaristia (prima comunione). La confermazione viene somministrata durante o dopo la stessa celebrazione. “A seguito della pandemia di Coronavirus, le celebrazioni di quest’anno non hanno potuto svolgersi nelle settimane prima o nei mesi dopo Pasqua”, scrivono i vescovi. Con la fine del periodo estivo, i catecumeni che si sono preparati quest’anno verranno battezzati in tutto il Paese.