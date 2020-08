Ue-Italia: Commissione approva aiuti per 1,6 milioni a sostegno delle associazioni ed enti sportivi colpiti dalla pandemia

La Commissione europea ha approvato un regime italiano di 1,6 milioni di euro “per sostenere le associazioni sportive e gli enti sportivi amatoriali che sono stati particolarmente colpiti dall’epidemia di coronavirus”. Lo segnala una nota di Bruxelles, per poi specificare: “Il regime è stato approvato a norma del quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato”. Il sostegno pubblico, aperto a tutte le associazioni ed enti dilettantistici registrati in Italia, assumerà la forma di garanzie di Stato a titolo gratuito del 100% su prestiti a tasso agevolato. “L’obiettivo del regime – spiega la Commissione – è aiutare i beneficiari ad affrontare la carenza di liquidità e le difficoltà di accesso al mercato del credito cui sono confrontati a causa della pandemia di coronavirus”. La Commissione ha infatti constatato che “il regime italiano è conforme alle condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare, l’aiuto non supererà l’importo di 800mila euro per impresa, come previsto dal quadro di riferimento temporaneo, e il regime è limitato nel tempo fino al 31 dicembre 2020”. La Commissione ha concluso che “la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, conformemente all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea”.