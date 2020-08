Diocesi: Messina, dal 20 agosto al via le visite al palazzo vescovile di Lipari

Da domani 20 agosto, dalle 20 alle 24, sarà possibile visitare il Palazzo vescovile di Lipari, all’interno del quale sono stati allestiti, in anteprima, alcuni spazi del nascente Museo della diocesi di Messina. L’iniziativa, in occasione dei festeggiamenti di san Bartolomeo apostolo, patrono delle Isole Eolie, che quest’anno – a motivo dell’emergenza sanitaria in corso – saranno vissuti in un clima di austerità. Domani, alle 20.30, l’arcivescovo di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela, mons. Giovanni Accolla, alla presenza del clero e delle autorità, inaugurerà gli ambienti, che custodiranno alcune opere pittoriche e scultoree, argenti e paramenti sacri provenienti da diverse chiese dell’Isola di Lipari. L’intento è quello di “restituire” il Palazzo del vescovo, di origini seicentesche e rimaneggiato nel corso dei secoli, alla fruibilità degli eoliani e dei tanti turisti, immaginando di trasformarlo in un luogo di arte, di cultura e di promozione umana.