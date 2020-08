Cinema: Merkel, “il Festival di Giffoni supera i confini italiani e offre stimoli culturali ai ragazzi”

“Il Festival di Giffoni è conosciuto ben oltre i confini d’Italia come uno dei principali festival cinematografici per giovani, dando la possibilità ai ragazzi di partecipare a vari eventi culturali e stimolando il loro interesse per i film ed i mestieri del cinema. Permettetemi di esprimervi i miei migliori saluti e i miei migliori auguri per il successo dell’evento di quest’anno”. Lo ha scritto la cancelliera tedesca Angela Merkel, in un messaggio indirizzato al fondatore e direttore del Giffoni Film Festival, Claudio Gubitosi, in occasione dell’avvio delle attività della cinquantesima edizione della kermesse cinematografica per ragazzi.

“Per i cinquant’anni di Giffoni sarei stato onorato di avere qui con noi la cancelliera tedesca Angela Merkel – dichiara Claudio Gubitosi -. Viviamo un momento complesso che non rende agevoli gli spostamenti. Angela Merkel è un’amica di Giffoni. Le parole che ha inteso indirizzarci mi riempiono di gioia, mi hanno commosso. È il segnale di un’attenzione che ci inorgoglisce”.