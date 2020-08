Meeting di Rimini: anche una web radio per “arrivare a coinvolgere chiunque”

(Rimini) Si chiama “Meeting Plus Radio” ed è la trasmissione radiofonica ufficiale della 41ª edizione del Meeting di Rimini. Si tratta di una vera novità che nasce sull’onda delle esperienze degli anni passati quando, spiega Concetta Russo, responsabile di Radio Meeting, “coordinavo il settore e seguivo per lo più Radio Vaticana e Radio Icaro, producendo servizi e interviste dedicate. Quest’anno abbiamo deciso di creare una vera e propria radio. E lo abbiamo fatto mettendo in gioco i ragazzi, che comunque operano come professionisti a tutti gli effetti”. Il progetto radiofonico è gestito da una rete di universitari di “Camplus” e darà la possibilità a studenti, giornalisti e volontari di raccontare gli incontri e gli eventi della settimana riminese, anche in collegamento con le piazze italiane. Sei ore di trasmissione giornaliera, tre al mattino (11-13) e tre al pomeriggio (18-20): “Si comincia con la rassegna stampa – aggiunge Russo – poi si va avanti con brevi interviste agli ospiti, sia al Palacongressi sia nelle piazze dove saranno proiettati gli incontri. Ci è sembrato importante investire nella radio, perché è uno strumento davvero efficace per raggiungere le persone: può arrivare a coinvolgere chiunque”. Tra i volontari figura anche Paolo Cremonesi, giornalista, una carriera in Rai. “Il Meeting dà spazio a ciò che uno desidera di più – conclude Russo -. È un posto dove si può sperimentare, dove si può mettere in gioco fino in fondo il proprio valore”. La web radio si può ascoltare in diretta dal sito del Meeting e attraverso i podcast dalla piattaforma Spreaker: https://www.meetingrimini.org/edizione-2020/radio-meeting-20/.