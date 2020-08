Diocesi: Senigallia, domani sera nella Pinacoteca l’iconografia della Madonna della Misericordia per il “Viaggio nella bellezza”

Un tema davvero caro alla tradizione non solo popolare e religiosa, ma anche agli artisti di tutti i tempi quello della Madonna della Misericordia per il “Viaggio nella Bellezza” di domani 20 agosto alla Pinacoteca di Senigallia. “Le numerose immagini di Maria Mater Misericordiae , i Crocifissi, tutti dipinti presenti nelle chiese e nei nostri musei sono testimonianza di ciò che il Signore ha fatto e della misericordia che ha avuto per noi; narrano la storia della salvezza e quindi non sono altro che il racconto di questo amore”, si legge in un comunicato. Ecco dunque, per i pellegrini, per i turisti e i visitatori dei luoghi dello spirito, la possibilità di andare alla scoperta di queste meraviglie attraverso un unico itinerario che nella Pinacoteca di Senigallia si esprime con la Madonna dipinta dal forsempronese Giuliano Presutti nel limitare del ‘500 e che nell’intero territorio diocesano viene declinato con i volti della Madonna delle Misericordia presenti nelle chiese da Ripe a Mondolfo e Castel-colonna, solo per citare alcuni luoghi nei dintorni di Senigallia. Tutti i giovedì di luglio e agosto è infatti possibile partecipare a visite guidate gratuite – due per serata, con inizio la prima alle 21.30 e la seconda alle 22,30 – per immergersi nelle bellezze della Pinacoteca, aperta nel 1992 nell’appartamento del cardinale. Al centro della narrazione artistica i mutamenti iconografici ai quali è sottoposta l’immagine della Madonna della Misericordia alla quale i fedeli chiedono un’opera di intercessione per salvare la comunità urbana minacciata dalla peste e non solo. I posti per le visite guidate saranno limitatissimi, a motivo delle restrizioni del Covid, e si parteciperà in ordine di arrivo, indossando mascherina e igienizzando le mani oltre alle consuete prescrizioni anti Covid. Non occorre prenotazione, la visita è in lingua italiana. La Pinacoteca è poi sempre aperta, ad ingresso gratuito, dal giovedì alla domenica con orario 21-24. Info: www.diocesisenigallia.it.