Elezioni Usa: il card. Dolan parteciperà all’apertura della Convention repubblicana

(Foto ANSA/SIR)

(New York) L’arcivescovo di New York, card. Timothy Dolan, ha accettato l’invito a partecipare alla convention repubblicana che nominerà il presidente Donald Trump come prossimo candidato del Partito alle elezioni di novembre. La convention si aprirà il 24 agosto e si concluderà il 27, con una partecipazione limitata di delegati e funzionari del partito e sarà trasmessa in streaming. Il cardinale Dolan pronuncerà una preghiera nel giorno di apertura, quando Trump e il vicepresidente Mike Pence saranno nominati candidati per un secondo mandato alla Casa Bianca. “Come sacerdote, uno dei miei obblighi più sacri è cercare di rispondere positivamente ogni volta che vengo invitato a pregare”, ha detto Dolan: “La preghiera è parlare a Dio, non è politica o di parte. Questo è il motivo per cui ho accettato un invito a pregare alla Convention nazionale repubblicana”. L’arcivescovo di New York ha precisato che la sua preghiera “non costituisce una aperta approvazione di alcun candidato, partito o piattaforma. Se fossi stato invitato a offrire una preghiera per la Convention nazionale democratica, avrei accettato con gioia, proprio come ho fatto nel 2012″. Il cardinale, nella sua dichiarazione, ha chiesto che le persone religiose e non religiose, in un periodo così tumultuoso per gli Usa “possano unirsi nella ricerca della pace e della riconciliazione nei nostri cuori, nelle nostre città e nel nostro Paese”. Ad aprile, il cardinale Dolan era tra i 600 leader ed educatori cattolici invitati a una teleconferenza con il presidente Trump per chiedere il sostegno federale alle scuole cattoliche, che continuano a dover affrontare le difficoltà economiche legate alla pandemia.