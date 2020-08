Coronavirus Covid-19: Villani (Sip), “più attenzione per infanzia e scuola”. “Non sottovalutare rischi contagio, servono responsabilità e rispetto norme”

Il Covid-19 “può essere l’occasione per capire quanto sia importante avere cura dell’infanzia e della scuola: la lezione che ci consegna è la necessità di maggiore attenzione e investimenti in questi ambiti”. Lo dice in un’intervista al Sir Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria (Sip), responsabile del reparto di Pediatria generale e malattie infettive all’Ospedale Bambino Gesù di Roma e membro del Comitato tecnico scientifico (Cts) per l’emergenza coronavirus, sottolineando la necessità di mantenere alta la guardia di fronte alla ripresa dei contagi e di educare i ragazzi fin da piccoli al “senso di responsabilità collettiva”. Il 14 settembre è la data fissata per la riapertura delle scuole. “Non sono preoccupato della riapertura in sé, ma di tutti coloro che sottovalutano il rischio legato al Covid-19”, ci spiega. La situazione, avverte, “non va presa sottogamba”, mentre “a volte si sentono proclami senza senso che minano la possibilità di mantenere una situazione di sicurezza. Il vero argine ai contagi, anche a scuola, è l’adozione delle misure indicate da mesi: distanziamento fisico, lavaggio delle mani, barriera delle vie aeree con la mascherina. Ma serve coscienza da parte dei cittadini e soprattutto senso di responsabilità collettiva” perché “dal rispetto collettivo (o dal mancato rispetto) delle misure indicate dipenderà l’evoluzione dei contagi”. E con riferimento ai problemi economico-sociali e alle difficoltà dell’infanzia sui quali durante l’emergenza sono stati accesi i riflettori, dice: “Sono antecedenti al coronavirus. Non nascondo la mia profonda amarezza nel constatare che realtà note da decenni, e che avrebbero meritato ben altra attenzione, diventino all’improvviso, e solo ora, di grande attualità”. Di qui l’invito a destinare attenzione e risorse a infanzia e scuola, “altrimenti tanti bei discorsi resteranno chiacchiere vuote”.