Ue: prestiti a piccole e medie imprese della Bosnia-Erzegovina per 12 milioni di euro. Accordo tra Fondo europeo investimenti e Raiffeisen Bank.

Il Fondo europeo per gli investimenti (Fei) e la Raiffeisen Bank hanno firmato un accordo di garanzia di 12 milioni di euro per poter fornire prestiti a sostegno delle piccole e medie imprese della Bosnia-Erzegovina. La garanzia del Fei viene data alla Raiffeisen Bank nell’ambito del programma Cosme (Competitività delle imprese e piccole e medie imprese), come parte del pacchetto di aiuto economico Covid-19 introdotto dall’Ue per fornire capitale circolante alle Pmi europee. Le garanzie del Fei, parte del gruppo della Banca europea per gli investimenti (Bei), consentiranno alle micro, piccole e medie imprese e alle start-up colpite dalla pandemia di beneficiare di un migliore accesso ai finanziamenti. Inoltre, la Raiffeisen Bank potrà estendere i suoi attuali prestiti e il suo supporto a una più ampia gamma di clienti commerciali, anche con un rischio di credito maggiore, incluse le start-up in Bosnia-Erzegovina, Paese con limitate opportunità di prestito. “Le piccole e medie imprese sono pesantemente colpite dalla pandemia di Covid-19”, ha affermato Thierry Breton, commissario europeo per il mercato interno, che ha aggiunto: “Abbiamo reagito molto velocemente per fornire loro liquidità immediata”. Breton ha spiegato anche che “la misura nell’ambito del Cosme è già disponibile in più di 20 Paesi europei e con l’accordo di oggi anche le Pmi in Bosnia-Erzegovina ne beneficeranno”.