Pellegrinaggi: Unitalsi Sarda Sud, oggi il ritorno a Lourdes con 130 fedeli

Partirà oggi il tradizionale pellegrinaggio a Lourdes promosso dalla Sezione Sarda Sud dell’Unitalsi. Al pellegrinaggio, che si svolgerà partendo da Cagliari in aereo e nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19, parteciperanno quasi 130 soci dell’associazione. A seguire, a distanza di qualche settimana, partiranno per la cittadina francese ai piedi dei Pirenei anche le altre sezioni dell’Unitalsi. Una stagione che proseguirà senza soste da settembre a novembre per terminare con il pellegrinaggio nazionale previsto 8 dicembre, il giorno in cui si celebra l’Immacolata Concezione.

Il primo pellegrinaggio si concluderà il 22 agosto e sarà guidato da mons. Mosé Marcia, vescovo emerito di Nuoro, e dal presidente della Sezione Sarda Sud dell’Unitalsi, Sergio Zuddas. “È tanto che aspettiamo questo momento e finalmente è arrivato – spiega Zuddas -. I nostri soci hanno atteso con trepidazione l’occasione di potersi fermare anche solo pochi istanti davanti alla Grotta di Massabielle. È sempre stato un momento importante nella vita di ognuno di noi, ma ancora di più lo è oggi. La gioia per l’attesa si sente in modo particolare, perché questo sarà il primo pellegrinaggio dell’Unitalsi verso Lourdes dopo il lockdown. C’è tanta speranza in tutti i nostri fratelli e sorelle che partono con noi e anche tanta serenità e sicurezza per il viaggio”.