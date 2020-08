Bielorussia: vescovi inglesi uniti in preghiera oggi pomeriggio con i cristiani di tutta Europa. Appello al governo britannico

“Alle 17 di questa sera ci uniremo ai cristiani di tutta Europa, per elevare una preghiera al Signore per la giustizia e la pace in Bielorussia”. I vescovi inglesi aderiscono al momento di preghiera indetto oggi dalle Commissioni europee Giustizia e Pace. “Siamo solidali con il popolo bielorusso e siamo profondamente preoccupati per la detenzione arbitraria e la tortura di coloro che pacificamente stanno chiedendo una riforma democratica”, scrive, in una nota diffusa dalla Conferenza episcopale inglese, il vescovo Declan Lang, presidente del dipartimento Affari internazionali dei vescovi inglesi. Il presule rivolge un appello al governo britannico: “Esorto il nostro governo a continuare la sua importante collaborazione con altri Paesi nell’affrontare queste gravi violazioni dei diritti umani e promuovere un dialogo inclusivo per porre fine alla violenza, come richiesto dalla Conferenza episcopale della Bielorussia”.

In un appello diffuso nei giorni scorsi, il Comitato esecutivo di “Giustizia e Pace Europa” (guidato dal vescovo nordirlandese, mons. Noel Treanor), scriveva: “Denunciamo qualsiasi forma di violenza. Condanniamo fermamente l’uso della tortura da parte delle autorità bielorusse contro i manifestanti detenuti. Chiediamo inoltre l’immediato rilascio di tutti coloro che sono stati arrestati senza alcuna giustificazione”. “Ci uniamo ai vescovi cattolici della Bielorussia e al loro appello alla ricerca della verità sulla base di un dialogo pacifico e inclusivo tra la leadership politica bielorussa e la società civile per evitare ulteriori violenze”, si legge ancora nell’appello di Giustizia e Pace Europa che ha indetto un momento di preghiera in tutta Europa per il popolo bielorusso e perché “la verità, la giustizia e la pace possano prevalere”.