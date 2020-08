Diocesi: Ugento, chiusa l’inchiesta sul miracolo attribuito a madre Martinez. Messa con il vescovo Angiuli

Sarà celebrata, mercoledì 19 agosto, alle 19, a Leuca, nel santuario Santa Maria de Finibus Terrae, la Messa per la chiusura dell’inchiesta diocesana sul miracolo attribuito all’intercessione della serva di Dio galatinese madre Elisa Martinez, fondatrice della congregazione religiosa delle Figlie di Santa Maria di Leuca. A presiederla sarà mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca. La notizia è stata diffusa dal postulatore della causa, mons. Sabino Lattanzio, che manifesta la gioia di aver chiuso il processo in pochi mesi dalla sua apertura, avvenuta il 1° giugno scorso.

La miracolata in questione è una bimba di origine marchigiana che, durante la gestazione della mamma, al quinto mese, per sopravvenute serie e improvvise complicazioni, rischiava di non nascere. La serva di Dio, che è stata invocata in favore della piccola, da viva, nel corso del suo apostolato, ha sempre privilegiato l’infanzia, le ragazze madri e le persone più fragili.

Il 21 agosto tutta la documentazione raccolta durante l’inchiesta diocesana sarà consegnata in Vaticano dallo stesso mons. Lattanzio presso la Cancelleria della Congregazione delle Cause dei Santi.