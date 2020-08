Coronavirus Covid-19: Anelli (Fnomceo) su ordinanza discoteche, “decisione saggia ed efficace. Il virus non è andato in vacanza”

“Una buona e saggia soluzione, che trova un punto di equilibrio tra le diverse istanze, puntando sempre, come faro, alla tutela della salute e ponendo le basi per la riapertura, in sicurezza, delle scuole”. Così il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli, commenta l’ordinanza con la quale il ministro della Salute Roberto Speranza ha sospeso le attività di ballo nelle discoteche e in altri locali e imposto l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi e orari della “movida”. “Una decisione”, prosegue Anelli, “efficace: fissando paletti più restrittivi per indurre a rispettare le regole, cerca di contenere i possibili focolai, invertendo il trend dei contagi e preparando il terreno per la ripresa della scuola e delle attività a settembre”, garantendo “uniformità di comportamenti e parità di condizioni sul territorio nazionale, senza tuttavia minare l’autonomia delle Regioni, che potranno introdurre ulteriori provvedimenti più restrittivi” calibrando i provvedimenti “sulle esigenze delle diverse zone e sui rischi delle diverse attività”. Invitando alla prudenza, il presidente Fnomceo ricorda che “il virus non è andato in vacanza, è ancora con noi. Circola liberamente in molte regioni. E, stavolta, i vettori sono i giovani, spesso asintomatici o con manifestazioni meno gravi”.

Per tenere l’epidemia sotto controllo, servono “ulteriori sacrifici”, in particolare per “preservare i soggetti fragili, i genitori, i nonni, proteggendo l’intera società nel suo complesso. La posta in gioco è alta: la riapertura delle scuole, in primis, e poi la ripresa a pieno ritmo di una vita quasi normale, sempre con alti livelli di consapevolezza e poche, semplici, regole: giusta distanza, igiene delle mani, mascherina quando serve, non avere contatti con altre persone se sintomatici”.