Diocesi: Catania, oggi la consegna del premio “Candelora della pace”

Si svolgerà oggi, 18 agosto, a Catania (ore 11, Palazzo degli Elefanti) la cerimonia di consegna del premio “Candelora della pace” presso l’associazione “Ideali di giustizia e verità”. Tra i premiati, mons. Barbaro Scionti, mons. Gianni Lanzafame, mons. Giovanni Mammino, suor Maria Trigila, padre Nino Nicoloso, Giuseppe Castiglione, Riccardo Tomaselli, Rosaria Giuffrè, Lucrezia Dragonetto, Marcello Proietto di Silvestro. Nel corso della premiazione lo chef Natale Spolverino illustrerà la ricetta del dolce dedicato a Sant’Agata, patrona di Catania, e inserito nel volume di Carmen Privitera “Le Candelore seducono il cuore di Sant’Agata”: parte del ricavato della vendita del libro sarà destinato al restauro delle Candelore e parte alla Comunità di Sant’Egidio. “In un periodo di crisi e collasso mondiale – commenta l’autrice – dimostriamo per l’ennesima volta che gli italiani sono un grande popolo che si distingue per l’immensa cultura, i sacrifici, la forza. Catania supererà questo periodo più forte di prima, ricordando gli insegnamenti degli avi che affrontavano ogni tipo di catastrofe avendo fiducia in se stessi e credendo nella protezione di S. Agata”.