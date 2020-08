Salute: Ospedale Bambino Gesù, nel 2019 oltre 2 milioni di prestazioni ambulatoriali, 32mila interventi chirurgici e 29mila ricoveri

Aumenta il numero di bambini provenienti da tutta Italia e dall’estero curati al Bambino Gesù di Roma e aumenta la complessità dei casi trattati. L’Ospedale pediatrico della Santa Sede presenta i risultati dell’attività sanitaria e scientifica del 2019, che conta 29mila ricoveri (il 30% preveniente da fuori regione), 32mila interventi chirurgici e oltre 2 milioni di prestazioni ambulatoriali. Cresce anche la produzione scientifica e l’attività di accoglienza per le famiglie, con quasi 120mila notti gratuite nelle stanze messe a disposizione dei genitori dei bambini ricoverati. Presentati anche i numeri del bilancio sociale. Con 2.700 dipendenti e quasi 500 contrattisti di ricerca, l’Ospedale chiude l’anno del 150° anniversario della fondazione con un margine operativo loro positivo e un risultato netto in sostanziale pareggio (+ 0,2 milioni di euro).

“Il nostro sforzo quotidiano – spiega la presidente Mariella Enoc – è quello di garantire la sostenibilità economica di questa straordinaria opera di ricerca e di cura, senza mai perseguire logiche di profitto. Nel 2020 dovremo fare i conti con i riflessi economici negativi generati dalla pandemia da Covid-19, soprattutto per effetto della contrazione dell’attività complessiva e delle azioni di contrasto all’emergenza che si sono rese necessarie”.

Il 2019 è stato l’anno del 150° anniversario dell’Ospedale, nato per iniziativa della famiglia Salviati nel 1869. Le due iniziative più rilevanti dal punto di vista istituzionale sono state la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai laboratori di ricerca di San Paolo, il 19 marzo, e l’udienza di tutta la comunità dell’Ospedale in Aula Paolo VI con Papa Francesco, il 16 novembre.