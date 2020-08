Libano: Shevchuk (Chiesa greco-cattolica ucraina), “il mondo intero è chiamato oggi a guarire le vostre ferite”

La Chiesa greco-cattolica ucraina si unisce a “tutte le Chiese sorelle libanesi e prega per le vittime di questa tragedia. Vogliamo abbracciare la vostra Chiesa e il vostro Paese con il nostro amore fraterno e assicurarvi il sostegno spirituale in questi tempi di grande perdita, dolore e insicurezza”. Queste le parole di cordoglio che Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk, capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, rivolge in un messaggio ai patriarchi delle Chiese orientali cattoliche in Libano. “Questa terribile tragedia – scrive – ha sconvolto il mondo intero; e noi preghiamo affinché il mondo si unisca per offrire sostegno al popolo libanese che ha sofferto così tanto nel corso della storia e ha già subito i disagi della pandemia globale, della crisi economica e degli scontri politici. La vostra città ha sofferto molto, come un uomo lasciato a morire sulla strada per Gerico. Oggi il mondo intero è chiamato a diventare il Buon samaritano che, spinto dalla compassione, guarisce le vostre ferite”.