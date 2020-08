Diocesi: Locri-Gerace, sospesi tutti i festeggiamenti patronali per tutto il 2020

La diocesi di Locri-Gerace ha sospeso tutti i festeggiamenti patronali fino al 31 dicembre 2020. “Il tempo che stiamo vivendo è particolarissimo, non solo per l’eccezionalità dell’emergenza sanitaria in corso ma più ancora per ciò che questa ha causato nella società: i tanti morti, le difficoltà economiche dello Stato, delle imprese e delle famiglie, tantissime duramente provate”, si legge in un comunicato della diocesi”. In considerazione di questa situazione “di dolore e difficoltà, nella ferma convinzione che la ripartenza delle attività delle comunità di fede deve necessariamente far tesoro di quanto, nello Spirito, il Signore ci vuole insegnare nella prova e per rispetto ai tanti morti e malati, sin dalla ripresa delle celebrazioni col popolo”, mons. Oliva ha disposto la sospensione di tutti i festeggiamenti patronali e in occasione delle diverse feste popolari fino al 31 dicembre 2020.