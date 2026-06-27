Diocesi: Cremona, martedì incontro “Padre Paolo Dall’Oglio, profeta di pace in Medio Oriente” a 13 anni dal rapimento

Sara dedicata a “Padre Paolo Dall’Oglio, profeta di pace in Medio Oriente. La via del dialogo e dell’incontro per salvare l’umanità” la serata in programma martedì 30 giugno, a Cremona. L’iniziativa, a 13 anni dal rapimento del sacerdote gesuita, è organizzata da Pax Christi Cremona e dall’unità pastorale Madre di speranza.

“La sua missione – ricordano gli organizzatori – nasce dal monastero di Deir Mar Musa, da lui rifondato, e si sviluppa fino alla scelta radicale di condividere la sorte del popolo siriano durante la rivoluzione. Padre Paolo ha creduto ostinatamente nella forza dell’incontro con le differenze, opponendosi sempre alla logica della paura e dell’odio. Ha dialogato con capi religiosi e politici di ogni schieramento, denunciato le violenze del regime di Assad e del terrorismo islamico. Ha dato voce ai profughi e alla società civile siriana attraverso i media arabi. Parallelamente, ha svolto un’intensa attività diplomatica presso le cancellerie europee, gli Stati Uniti e l’Onu, chiedendo alla comunità internazionale di salvare il popolo siriano. Per questo suo impegno accanto alle vittime, è stato prima espulso dalla Siria e poi rapito, senza che da allora ci siano notizie certe sulla sua sorte. Ma sua eredità spirituale e civile continua a parlare al mondo”.

La serata di ricordo sarà ospitata dalle 20.45 nella parrocchia del Maristella.

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