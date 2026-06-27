Solidarietà: Sacro Convento Assisi, domani su Rai1 la replica di “Con il Cuore, nel nome di Francesco”. C’è tempo fino al 30 giugno per una donazione

A pochi giorni dalla conclusione della maratona di solidarietà dei frati del Sacro Convento di San Francesco, va in onda domenica 28 giugno alle 15.35 su Rai1 la replica di “Con il Cuore, nel nome di Francesco”. Il concerto benefico condotto da Carlo Conti è stato trasmesso in diretta dal sagrato della chiesa superiore della Basilica di San Francesco lo scorso 29 maggio su Rai1, Rai Radio1 e in streaming su RaiPlay. A esibirsi sul palco sono stati Sal Da Vinci, Pupo, Michele Zarrillo, Orietta Berti, Serena Brancale, Delia, Ermal Meta, Alessandro Greco e i Gemelli di Guidonia.

La ventiquattresima edizione di “Con il Cuore, nel nome di Francesco” quest’anno sostiene 23 progetti in 14 Paesi: tra questi, le mense francescane in Italia e le popolazioni colpite da carestie, epidemie e guerre in tutto il mondo, dal Sudan al Libano, dal Ghana alla Repubblica Democratica del Congo. Sarà possibile sostenere la gara benefica fino a martedì 30 giugno telefonando o inviando un sms al 45515, o tramite il sito www.conilcuore.info.

Tra i momenti più toccanti della serata sono state come sempre le testimonianze di chi opera in prima linea nell’accoglienza e nella cura delle persone in difficoltà: tra queste, Pasquale Padulano, volontario del Centro accoglienza Padre Elia Alleva, noto come Mensa del Carmine, ha raccontato le attività dello storico punto di riferimento a Napoli per l’assistenza ai bisognosi.

Fra Diego Dalle Carbonare, provinciale superiore dei Missionari Comboniani in Egitto e Sudan, e suor Elena Rastello, Figlia di Maria Ausiliatrice, hanno raccontato i progetti che saranno realizzati in Sudan. Il Paese è devastato dalla guerra civile: qui si intende ricostruire scuole, sostenere l’educazione di giovani e donne e contrastare la malnutrizione.

Infine, Monica De Angeli, direttrice generale, e Stefania Sinigaglia, psicoterapeuta, hanno raccontato l’attività della Comunità San Francesco a Monselice (Padova), dove vengono accolte persone con problemi di tossicodipendenza, con particolare attenzione a donne e minori. Qui, il progetto “mamma-bambino” sostiene giovani madri tossicodipendenti con figli piccoli, offrendo un ambiente sicuro e percorsi di autonomia.

L’iniziativa è promossa dalla Custodia generale del Sacro Convento di San Francesco in Assisi e Rai insieme a Eni e Poste Italiane, partner sostenitori. Partner tecnologico Fibraweb.

La Comunità dei frati del Sacro Convento ringrazia tutti coloro che hanno partecipato fino a questo momento alla campagna solidale e desidera lanciare un ultimo appello: “C’è ancora tempo per contribuire concretamente affinché, anche quest’anno, sia possibile sostenere tutti i progetti e portare aiuto a quanti si trovano in difficoltà in Italia e nel mondo”. Info: www.conilcuore.info.

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