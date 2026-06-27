Beni confiscati: Agrorinasce, a San Cipriano d’Aversa il primo incubatore di imprese sociali e giovanili realizzato su un’area sottratta alla camorra

(Foto Agrorinasce)

Sarà presentato lunedì 29 giugno alle 16.30, nella sede di Confindustria Caserta in via Roma, il progetto del primo incubatore di imprese sociali e giovanili realizzato in Italia su un’area confiscata alla camorra, a San Cipriano d’Aversa, in provincia di Caserta. Nel corso dell’incontro sarà, inoltre, sottoscritto un accordo strategico tra Agrorinasce e Rina Prime, società del Gruppo Rina specializzata nei servizi immobiliari qualificati lungo l’intero ciclo di vita degli asset. All’incontro prenderanno parte il vicepresidente della Commissione parlamentare Antimafia Federico Cafiero De Raho, il prefetto di Caserta Lucia Volpe, i rappresentanti della magistratura, le autorità civili, politiche ed ecclesiali del territorio.

L’iniziativa si articolerà in due momenti: la presentazione del progetto di riqualificazione del complesso confiscato alla famiglia Zagaria a San Cipriano d’Aversa e, a seguire, la firma del protocollo di collaborazione con Rina finalizzato alla valorizzazione dei beni pubblici e confiscati, alla rigenerazione urbana e allo sviluppo sostenibile dei territori.

Il progetto riguarda un complesso immobiliare di circa 13.500 metri quadrati, appartenuti alla famiglia Zagaria e trasferiti nel 2016 al Comune di San Cipriano d’Aversa per finalità sociali e istituzionali.

L’intervento, finanziato dal Ministero dell’Interno con 4,47 milioni di euro, prevede la trasformazione dell’area in un incubatore di imprese sociali e giovanili dotato di centro di formazione professionale, con la sede operativa di Agrorinasce, che nella villa principale condividerà parte degli uffici con il distretto tecnologico aerospaziale della Campania e Rina per l’addestramento di giovani piloti di droni, spazi di co-working e servizi dedicati alla nascita e allo sviluppo di nuove attività imprenditoriali.

Partner dell’iniziativa sono l’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di Economia, che collaborerà nelle attività di formazione e accompagnamento alla creazione di startup, e il Distretto aerospaziale della Campania (Dac), finalizzata alla promozione della ricerca, del trasferimento tecnologico alle Pmi e del sostegno alla nascita di startup innovative nei settori aeronautico e spaziale.

Nel corso dell’evento sarà inoltre formalizzata la collaborazione tra Agrorinasce e Rina Prime per sviluppare una piattaforma integrata dedicata alla valorizzazione dei patrimoni immobiliari pubblici e dei beni confiscati alla criminalità organizzata. L’obiettivo è accelerare i processi di riutilizzo e rifunzionalizzazione degli immobili con destinazione economica/industriale e grandi complessi immobiliari attraverso modelli innovativi, sostenibili e replicabili, capaci di generare valore economico, sociale e ambientale per le comunità locali, favorendo al tempo stesso l’attrazione di investimenti pubblici e privati e la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana e sviluppo territoriale.