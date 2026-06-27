Papa a Lampedusa: i francescani di Sicilia donano all’isola l’opera “Francesco degli abissi”

(Foto Famiglia francescana di Sicilia)

Nel contesto delle celebrazioni per l’Ottavo centenario del transito di san Francesco d’Assisi (1226-2026), la Famiglia francescana di Sicilia donerà al Papa, in occasione del suo imminente viaggio a Lampedusa, l’opera murale “Francesco degli abissi”, ideata dall’artista Igor Scalisi Palminteri e destinata all’isola. “Con questo dono all’isola, la Famiglia francescana di Sicilia desidera esprimere la propria vicinanza al messaggio che il Santo Padre continua a rivolgere alla Chiesa e al mondo, richiamando tutti a non dimenticare i poveri, gli ultimi, le periferie umane ed esistenziali e quanti vivono situazioni di fragilità e sofferenza”, si legge in una nota: “Un messaggio che trova particolare eco proprio a Lampedusa, luogo simbolico del Mediterraneo e delle sue speranze, delle sue contraddizioni e delle sue ferite”.

Il murale raffigura san Francesco immerso negli abissi del mare. Gli abissi richiamano anzitutto il cammino umano e spirituale del santo di Assisi, che non ebbe paura di attraversare le profondità della propria esistenza, le fragilità, le domande e le ferite della vita, fino a lasciarsi trasformare dall’incontro con il Signore. “L’opera vuole essere anzitutto un riconoscimento alla comunità di Lampedusa, ai suoi cittadini, ai pescatori, alle famiglie e a quanti ogni giorno vivono il mare come luogo di lavoro, sacrificio e speranza” spiegano i promotori dell’iniziativa: “È un omaggio a una comunità che, attraverso il proprio legame con il mare, il senso di solidarietà e l’apertura all’altro, ha saputo custodire nel tempo una preziosa testimonianza di umanità”.