Leone XIV: Rosario per la pace, “il Signore non ci abbandona mai”, anche “davanti alle difficoltà e alle violenze”

La preghiera del Rosario esprime “la speranza della quale sentiamo il bisogno, soprattutto davanti alle difficoltà e alle violenze del tempo presente”. Lo ha detto il Papa, al termine della recita del rosario per la pace, nei Giardini Vaticani, a conclusione del mese mariano, cominciata con la tradizionale processione dalla Chiesa di Santo Stefano degli Abissini alla Grotta della Madonna di Lourdes, in comunione con tutti i santuari del mondo. ”Contemplare con Maria i misteri del Rosario ci conduce a riconoscere in Gesù Cristo l’unica definitiva Parola, che il Padre ha pronunciato, Parola di pace per tutti coloro che ritornano a Lui con il cuore pentito”, ha spiegato Leone XIV: “Il Signore non ci abbandona mai, anche quando noi lo dimentichiamo, anche quando perdiamo la via, eli viene a cercarci e si fa vicino con l’amore di sempre. Come ricorda il profeta Isaia: ‘Io pongo sulle labbra: pace, pace ai lontani e ai vicini’. Chi ha fiducia in Dio comprende questo annuncio di pace e ne diventa artefice, costruendola con le sue stesse mani”

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