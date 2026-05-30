Ciclismo: Fondazione Celeghin, dal 1° al 6 giugno “Da Santo a Santo” per la ricerca sui tumori cerebrali

Dal 1° al 6 giugno torna “Da Santo a Santo”, la maratona ciclistica solidale promossa dalla Fondazione Giovanni Celeghin Ets, nata nel 2012 per ricordare l’imprenditore Giovanni Celeghin, scomparso nel 2011 a causa di un glioblastoma multiforme. Giunta alla 13ª edizione, l’iniziativa unisce sport, memoria e impegno civile per sensibilizzare l’opinione pubblica sui tumori cerebrali, tra le patologie oncologiche più rare e aggressive. Fabio Celeghin, vicepresidente della Fondazione, affronterà in sella alla sua bicicletta un percorso in solitaria di circa 1.400 chilometri in sei tappe: si parte da Reggio Calabria il 1° giugno e si arriva a Padova passando da Cosenza, Potenza, Bari, Vasto e Pesaro. Nell’ultima tappa è prevista la partecipazione di cittadini, pazienti e sostenitori. In 12 edizioni sono stati percorsi oltre 11.400 chilometri e raccolti quasi 2 milioni di euro per finanziare ricerca, borse di studio e supporto psicologico per pazienti e caregiver. L’obiettivo di quest’anno è superare i 215.000 euro raccolti nel 2025. I fondi saranno destinati ai progetti scientifici più promettenti, valutati da un comitato di esperti presieduto da Giorgio Palù, a sostegno di centri di eccellenza tra cui università e ospedali a Milano, Roma, Napoli, Genova, Padova e Oxford.

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