Diocesi: Trento, domenica il pellegrinaggio con i malati al santuario di Montagnaga di Piné

Domenica 31 maggio la diocesi di Trento vivrà il tradizionale pellegrinaggio diocesano per malati e comunità parrocchiali al santuario di Montagnaga di Piné, uno dei luoghi più significativi della devozione mariana del Trentino, particolarmente caro anche a numerosi pellegrini provenienti dall’Italia settentrionale. L’iniziativa, promossa dall’Area Testimonianza e Impegno sociale della diocesi con la collaborazione di Ospitalità Tridentina, è rivolta in particolare alle parrocchie e alle unità pastorali di ogni zona della diocesi insieme ai loro ammalati, familiari e volontari, per condividere una giornata di preghiera, fraternità e comunione ecclesiale. Il programma prenderà avvio alle 9.30 con il ritrovo presso il santuario di Montagnaga. Dopo una breve riflessione introduttiva del rettore don Piero Rattin, partirà la processione verso il prato della Comparsa. Alle 11 l’arcivescovo di Trento, mons. Lauro Tisi, celebrerà la messa. Nel pomeriggio, alle 14, è prevista la recita del rosario seguita dalla benedizione eucaristica dei malati. La giornata rappresenterà – spiega la diocesi – un’occasione “preziosa per vivere insieme la fede e affidare alla Vergine Maria le sofferenze, le speranze e le intenzioni delle persone malate e delle loro famiglie”.

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