Diocesi: Padova, al via domani la tredicina di Sant’Antonio

Partirà domani, domenica 31 maggio, la Tredicina di sant’Antonio, tredici giorni di celebrazioni che accompagneranno i fedeli e i pellegrini sino alla solennità del Santo, che cade il 13 giugno. Migliaia di pellegrini da tutto il mondo sono attesi nel Santuario di Padova, che custodisce le spoglie di frate Antonio: nelle scorse settimane si è registrata una media di oltre 2mila passaggi al giorno, con punte di oltre 3mila nei sabati e nelle domeniche. Ad aprire la Tredicina 2026 i pellegrinaggi del vicariato del Piovese e dei religiosi e delle religiose della diocesi, con la celebrazione di domani alle 18, presieduta da mons. Marco Tasca, arcivescovo metropolita di Genova. Concelebrerà mons. Antonio Oriente, delegato del vescovo di Padova per la vita consacrata. “Il tema della Tredicina di quest’anno – spiega il rettore della basilica di sant’Antonio, padre Antonio Ramina – è la morte di san Francesco, di cui ricorre l’ottavo centenario. Come Francesco va dal Sultano, Antonio viene da Ezzelino da Romano. Entrambi si sono prodigati per far dialogare fazioni in lotta. Sono stati due uomini immediati sul fronte della ricerca del contatto, della mediazione, del dialogo. Una posizione molto attuale in un momento che ancora una volta ha bisogno dell’eredità di questi due santi: parlare ai potenti per cercare di conciliare le divergenze, abbassare le tensioni”.

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