80 anni di Repubblica: Tv2000, il 2 giugno in onda il documentario “Le donne del ’46”

A ottant’anni dal primo voto delle donne italiane, martedì 2 giugno Tv2000 trasmetterà alle 22.55 “Le donne del ’46”, documentario di Monica Mondo. Attraverso le testimonianze di sei ultracentenarie e il contributo di Marta Cartabia, giurista, ex ministro della Giustizia, prima donna Presidente della Corte Costituzionale, il documentario ripercorre gli anni della guerra, della dittatura e della ricostruzione, raccontando la conquista del diritto di voto e il ruolo delle donne nella Resistenza, nelle fabbriche, nei campi e nella vita civile del Paese.

Le donne del ’46 – si legge in un comunicato – avevano 21 anni quando hanno votato per la prima volta, nelle amministrative di primavera e per il referendum monarchia-repubblica del 2 giugno. Le donne del ’46 avevano vissuto la miseria, la dittatura, la guerra. Non avevano diritti, ma avevano sostituito gli uomini, chiamati al fronte, a casa, nelle fabbriche, nei campi. Le donne del ’46 hanno fatto la Resistenza, hanno subito e lottato per essere un soggetto politico. Le donne del ’46 avevano la forza e la serenità della speranza. Sei ultracentenarie si raccontano, con i raccordi di due storiche di diversa formazione culturale: Anna Balzarro, direttrice dell’Istituto Romano per la storia d’Italia dal fascismo alla Resistenza, e Marialuisa Lucia Sergio, docente di Storia contemporanea all’Università Roma Tre. Un viaggio nella memoria e nella coscienza civile del Paese, dedicato alle donne che hanno contribuito a costruire la democrazia italiana.

“Il giorno dell’elezione a presidente della Corte Costituzionale – ricorda Marta Cartabia – è stato un giorno molto emozionante. Mi rendevo conto che si stava scrivendo una pagina della vita della Repubblica e sicuramente avvertivo anche il peso di una responsabilità. Il mio pensiero però è stato soprattutto alle donne più giovani. L’augurio dentro di me era che diventasse un giorno normale, nel senso di privarlo di quella retorica, di quell’enfasi del giorno dell’eccezionalità. Il mio pensiero è ‘io sono la prima, speriamo che tante altre in modo più naturale possono assumersi questi incarichi come normalmente accade per gli uomini’”.

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