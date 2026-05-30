Leone XIV: a Charis, “mettetevi al servizio delle vostre diocesi e parrocchie”

“Anch’io desidero promuovere il rapporto di reciproco rispetto, vicinanza e sostegno tra la Sede di Pietro e la grande famiglia del Rinnovamento Carismatico Cattolico”. Lo ha assicurato il Papa, ricevendo in udienza, nell’Aula Paolo VI, i membri del Rinnovamento Carismatico Cattolico Mondiale (Charis). ”Nulla è più necessario per un mondo sempre più secolarizzato della testimonianza di questo rinnovamento spirituale, che lo Spirito Santo sta ispirando nelle regioni e nelle comunità più diverse”, ha affermato Leone XIV citando Paolo VI e passando in rassegna i principali interventi di Giovanni Paolo II, Benedetto XIV, e Papa Francesco, che ha definito i movimenti carismatici un “fiume di grazia per l’intera Chiesa, non solo per alcuni”. “Battesimo nello Spirito; preghiera di lode; Parola di Dio; comunione e carità”, i tratti distintivi di Charis su cui il Pontefice si è soffermato, nel suo discorso in inglese. “Mettetevi al servizio delle vostre diocesi e parrocchie, offrendo la vostra esperienza e i vostri metodi di evangelizzazione”, la consegna finale ai presenti: “Seguite fedelmente la guida dei vostri sacerdoti e, nel vostro discernimento comunitario, ascoltate le voci delle persone sagge, anche se non appartengono ai vostri gruppi. Coltivate l’armonia e la cooperazione tra le comunità a cui appartenete, avendo cura di non cedere mai al desiderio di autopromozione, alla ricerca del potere o del prestigio personale”.

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