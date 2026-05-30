80 anni di Repubblica: dai conflitti all’amicizia sociale, a Sansepolcro un incontro per educare alla cittadinanza democratica

In occasione degli 80 anni del referendum del 2 giugno 1946, che segnò la scelta democratica della Repubblica e l’avvio di un nuovo patto civile tra gli italiani, le associazioni Azione cattolica italiana di Sansepolcro, il Circolo Acli “Adriano Olivetti” e l’Agesci Gruppo Scout Valtiberina 1 promuovono l’incontro “1946-2026: 80 anni di Repubblica. Dai conflitti all’amicizia sociale, da sudditi a cittadini”, in collaborazione con il Centro studi Dia-logos, l’Associazione cultura della pace e la Fondazione Progetto Valtiberina. L’appuntamento è fissato per venerdì 5 giugno alle 10.45 presso il Centro congressi La Fortezza di Sansepolcro (Arezzo). “In un contesto globale segnato dall’avanzata delle autocrazie, dalla crisi finanziaria e da conflitti che minano la prospettiva di una pace condivisa, l’iniziativa intende rilanciare il valore della partecipazione democratica e della responsabilità civica. Di fronte al ritorno della religione nella sfera pubblica in forme talvolta strumentali al potere tecnocratico, l’insegnamento sociale di Papa Francesco – continuato da quello di Papa Leone – richiama invece a un approccio evangelico fondato sul bene comune, sulla fraternità universale e sulla buona politica”, spiegano i promotori. Interverranno Claudia Mazzucato, docente di diritto penale all’Università Cattolica di Milano, e Giovanni Grandi, professore di filosofia morale all’Università di Trieste, esperto di etica pubblica e processi di riconciliazione. “Le loro riflessioni offriranno ai giovani studenti dei licei cittadini e alla cittadinanza strumenti per leggere criticamente le sfide del presente”.

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