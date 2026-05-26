Sostenibilità: il 28 maggio a Roma la presentazione del XII Rapporto Eco Media

Si terrà il 28 maggio a Roma, dalle ore 9,30 alle ore 18 nella sede dell’Ufficio in Italia del Parlamento europeo (Sala Europa, Piazza Venezia 11), la presentazione del XII Rapporto Eco Media 2025, promosso da Pentapolis Institute ETS e da Eco in Città, con la collaborazione tecnica di Volocom. Il report offre un’analisi dei temi ambientali più trattati dalla stampa italiana nell’ultimo anno, con l’obiettivo di fotografare la narrazione dei media sui principali dossier legati alla sostenibilità e all’Agenda 2030. L’iniziativa si inserisce nell’ambito degli Stati generali dell’informazione ambientale, durante i quali sarà anche assegnato il Premio giornalisti per la sostenibilità 2026, riconoscimento destinato ai professionisti che si sono distinti nella divulgazione dei temi ambientali. Nel corso della giornata, articolata in 5 tavoli di confronto dedicati a energia, mobilità, innovazione digitale, economia circolare e agroalimentare, si confronteranno rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, economico e della società civile. L’appuntamento intende promuovere un confronto ampio e strutturato sul ruolo dell’informazione ambientale e sulla sua capacità di orientare consapevolezza e sensibilità pubblica. Il Rapporto Eco Media, avviato nel 2014, è strumento di analisi e indirizzo sul racconto della sostenibilità nei media mainstream, che contribuisce anche alla formazione dei giornalisti con il riconoscimento di crediti formativi. L’evento è realizzato con l’adesione del Presidente della Repubblica e con il patrocinio e la collaborazione di istituzioni, enti e organizzazioni del settore ambientale e della comunicazione.

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