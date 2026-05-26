Diocesi: San Marco A.-Scalea, un convegno su “Maria, Regina della Pace” al santuario del Pettoruto

“Maria, Regina della Pace”: questo il tema di un convegno che si svolgerà venerdì 29 maggio, alle ore 18, presso Santuario Regionale – Basilica Minore Santa Maria del Pettoruto di San Sosti (Cs), nella diocesi di San Marco Argentano-Scalea. Un appuntamento pensato per i fedeli, per gli operatori pastorali e per chiunque voglia approfondire il tema della pace attraverso la figura della Vergine Maria, spiega la diocesi. A guidare l’incontro sarà sr. Daniela Del Gaudio, religiosa francescana immacolatina, docente mariologa. Direttrice dell’Osservatorio Internazionale sulle Apparizioni della Pontificia Accademia Mariana Internazionale e consultore del Dicastero per la Dottrina della Fede, la studiosa porterà ai presenti una riflessione sul significato della devozione mariana nel contesto storico e sociale contemporaneo, alla luce del Magistero. Il Santuario del Pettoruto, incastonato tra i monti del Pollino, è da secoli luogo di pellegrinaggio e preghiera per fedeli provenienti da tutta la Calabria e dalle regioni limitrofe. La sua storia di fede e accoglienza “lo rende sede ideale per un convegno che vuole interrogarsi sul ruolo di Maria come mediatrice di pace in un mondo segnato da conflitti e divisioni”, sottolinea la nota diocesana sopiegandi che l’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione culturale e religiosa promosso dal Santuario regionale.

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