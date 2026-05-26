San Francesco d’Assisi: Siena, venerdì evento dedicato alla cura “L’umanità nella medicina” con Lojudice, Bindi e Rondoni

In occasione dell’VIII centenario della morte di san Francesco di Assisi e nell’anno speciale voluto dal Papa, Siena celebra il Poverello ricordando il suo legame con la città dove si recò a curarsi e dove dettò il suo “Piccolo Testamento”. Venerdì 29 maggio, dalle 17.30 il Palazzo arcivescovile ospiterà l’incontro su “San Francesco e la cura. L’umanità nella medicina” promosso da Comitato nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di san Francesco di Assisi, arcidiocesi di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino, diocesi di Montepulciano Chiusi-Pienza, Azienda ospedaliero-universitaria Senese e Opera della Metropolitana di Siena. Coordinati da Maria Adele De Francisci, caporedattore della Tgr Rai Toscana, interverranno il card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza, Davide Rondoni, presidente del Comitato nazionale per l’ottavo centenario della morte di San Francesco, Rosy Bindi, già ministro della Sanità, Antonio Barretta, direttore generale dell’Aou Senese e professore ordinario di Economia aziendale all’Università degli studi di Siena, e Isabella Gagliardi, ordinaria di Storia del Cristianesimo e delle Chiese presso il Dipartimento Sagas dell’Università di Firenze.

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