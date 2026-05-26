Cultura: Milano, il Cinema Mexico ha celebrato l’eredità di Antonio Sancassani

(Foto Anna Paola Massaccesi)

Si è svolta lunedì 25 maggio al Cinema Mexico la serata, promossa dalla Fondazione Ente dello Spettacolo in collaborazione con Progetto Lumière, dedicata ad Antonio Sancassani, storico gestore del cinema, scomparso nel gennaio 2025.

L’evento ha riunito istituzioni, professionisti del settore, amici e spettatori che negli anni hanno riconosciuto nel Cinema Mexico un luogo unico della cultura cinematografica italiana, costruito e difeso con passione da Sancassani.

Momento centrale della serata è stata la cerimonia di dedica ufficiale della sala ad Antonio Sancassani. All’interno del cinema è stata inaugurata una speciale poltrona commemorativa, realizzata con una finitura differente rispetto alle altre sedute, simbolo della presenza ancora viva del suo storico animatore all’interno della “sua” sala. All’esterno della struttura è stata inoltre scoperta una targa commemorativa in suo onore.

Tra gli ospiti istituzionali, Francesca Caruso, tramite un video messaggio inviato per l’occasione, ha voluto portare il saluto di Regione Lombardia, sottolineando il valore culturale del Cinema Mexico e il contributo determinante di Antonio Sancassani alla diffusione e alla promozione del cinema d’autore.

Nel corso della serata è stato inoltre presentato ufficialmente il “Premio Sancassani”, riconoscimento annuale che sarà assegnato nell’ambito della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia a personalità della filiera cinematografica distintesi nel sostegno al cinema italiano indipendente di qualità. La giuria del Premio sarà composta da Davide Milani, Domenico Dinoia e Giorgio Diritti.

A concludere la serata, la proiezione del film Volevo nascondermi introdotta dal regista Giorgio Diritti, primo destinatario del Premio Sancassani e da sempre legato da amicizia e stima ad Antonio Sancassani, e da Gian Luca Pisacane, giornalista e critico cinematografico della Rivista del Cinematografo.

L’iniziativa è stata anche l’occasione per condividere i progetti futuri del Cinema Mexico. La Fondazione Ente dello Spettacolo ha confermato il proprio impegno nella valorizzazione della storica sala milanese attraverso nuove attività culturali, nel segno della continuità con la visione che Antonio Sancassani ha incarnato per decenni.

La gestione ordinaria della sala sarà affidata a Progetto Lumière, guidato da Domenico Dinoia, con l’obiettivo di proseguire una programmazione attenta al cinema indipendente e di qualità.

La grande partecipazione alla serata ha confermato quanto il Cinema Mexico rappresenti ancora oggi non solo una sala cinematografica, ma un presidio culturale e umano capace di guardare al futuro senza dimenticare la propria storia.