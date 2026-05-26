Elezioni comunali: mons. Morrone (Reggio Calabria), disponibilità a proseguire “il cammino di dialogo avviato in questi anni con gli amministratori locali”

“L’azione amministrativa sappia puntare sulle poche cose realmente praticabili, lavorando per una città attenta ai bisogni dei giovani, alla custodia della bellezza del territorio e alla valorizzazione del patrimonio umano e associativo di cui Reggio è ricca”. Lo scrive oggi l’arcivescovo di Reggio Calabria – Bova, mons. Fortunato Morrone, al nuovo sindaco della Città dello Stretto, Francesco Cannizzaro formulando i “più sentiti auguri” di buon lavoro. L’arcivescovo reggino esprime “apprezzamento per la partecipazione al voto dei cittadini reggini” e rivolge un pensiero di “gratitudine” a tutti i candidati che si sono messi a disposizione della comunità in questa tornata elettorale, offrendo “il proprio impegno al servizio della cosa pubblica”. Il presule conferma la disponibilità della Chiesa reggina a proseguire “il cammino di dialogo avviato in questi anni con gli amministratori locali, nella distinzione dei ruoli e nella comune ricerca del bene della comunità”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /