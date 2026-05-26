Diocesi: Reggio Calabria-Bova, l’arcivescovo Morrone ordina due nuovi sacerdoti

Due nuovi sacerdoti per la diocesi di Reggio Calabria-Bova. Saranno ordinati sabato 30 maggio, alle 18, nella Basilica Cattedrale dall’arcivescovo mons. Fortunato Morrone. Si tratta di Santo Federico e Francesco Vadalà. I due nuovi presbiteri si sono formatisi nel Seminario Arcivescovile “Pio XI” di Reggio Calabria. I due nuovi sacerdoti celebreranno le loro prime messe il giorno successivo, domenica 31 maggio: don Santo Federico alle 10.30 nella parrocchia San Biagio Vescovo e Martire, a Gallico e don Francesco Vadalà alle 19.00 nella parrocchia San Teodoro Martire, a Bagaladi. Due storie personali, due comunità parrocchiali della diocesi reggina, “un unico rito che rinnova la vita della Chiesa locale: la diocesi di Reggio Calabria – Bova accoglie questi due nuovi presbiteri con la speranza di chi sa che ogni vocazione è, prima di tutto, un dono e una risposta”, si legge sul sito del settimanale diocesano “Avvenire di Calabria”.

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